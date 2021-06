Plantes sauvages et légumes perpétuels dans nos potagers Wingen, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Wingen.

Plantes sauvages et légumes perpétuels dans nos potagers 2021-09-19 14:30:00 – 2021-09-19 16:30:00

Wingen Bas-Rhin Wingen

0 EUR Jardinier primé dans le cadre du concours Jardiner pour la biodiversité. Visite de jardin et papotages avec des jardiniers engagés qui expérimentent des pratiques qui favorisent l’accueil de la biodiversité. Venez découvrir les plantes et fleurs sauvages comestibles du moment, ainsi que les légumes perpétuels, une valeur ajoutée essentielle à notre alimentation quotidienne. Ces plantes et légumes sont bio disponibles naturellement dans notre verger et potager. Un regard sera porté sur les plantes toxiques à éviter, la manière de consommer les plantes sauvages et perpétuelles : crues ou cuites, leurs avantages. Recettes et dégustations aux programme.

Visite de jardin et papotages avec des jardiniers engagés qui expérimentent des pratiques qui favorisent l’accueil de la biodiversité. Inscription souhaitée.

+33 3 88 94 47 49

