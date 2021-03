Plantes sauvages et gastronomie : de la nature à l’assiette, 17 avril 2021-17 avril 2021, Wissembourg.

Wissembourg Bas-Rhin

EUR Le mois d’avril est une bénédiction pour les amateurs de nature et de gastronomie sauvage. En effet, de nombreuses plantes offrent aux promeneurs leurs jeunes feuilles, leurs pousses, leurs racines ou leurs fleurs. Celles-ci peuvent se déguster de multiples manières mais encore faut-il les reconnaître et savoir les utiliser. Accompagné d’un guide professionnel, vous partirez à la rencontre de ces sauvageonnes dans leur milieu de vie. Dans un second temps, nous vous proposerons un atelier-cuisine dans l’une des plus prestigieuses pâtisseries du nord de l’Alsace pour vous initier à des recettes simples (salées et sucrées) à base de plantes sauvages.

+33 3 88 94 01 66

