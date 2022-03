Plantes sauvages et cultivées Arles, 26 avril 2022, Arles.

Plantes sauvages et cultivées Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles

2022-04-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-26 20:00:00 20:00:00 Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

Arles Bouches-du-Rhône

RENCONTRE – DÉBAT AVEC :

Jean JALBERT, directeur général de La Tour du Valat

Aline MERCAN, Médecin nutritionniste et anthropologue de la santé, co-fondatrice de l’association Jardins de Mémoire de Montagnes qui étudie et valorise le patrimoine végétal médicinal et alimentaire, sauvage et cultivé, en collaboration avec plusieurs PNR (Bauges, Chartreuse, Queyras) depuis 2009. Elle mène actuellement un projet avec le PNR Queyras : « la santé se pense autrement en Queyras »

Florence MOESCH, chargée de mission Politique Agricole Commune – Fédération des Parcs naturels régionaux

Anne VADON, chargée de mission agriculture et élevage du Parc naturel régional de Camargue



Protéger et régénérer la biodiversité dans les paysages est une question cruciale. Sauvages ou cultivées, les plantes nous soignent et nous nourrissent.

Cueillir les plantes sauvages en trop grand nombre risque de les faire disparaître. Cultiver les plantes sauvages et préserver leur qualité est un défi technique.

Les pratiques agroécologiques permettent de créer des symbioses qui favorisent la biodiversité. Les parcs naturels sont des réservoirs de biodiversité.

Comment les fermes situées dans les parcs accueillent le sauvage ? Quelles variétés choisissent-elles de cultiver pour nourrir et soigner les habitants ? Comment et où aller cueillir des plantes sauvages en toute sécurité pour soi et pour elles ?



A l’issue de la rencontre, signature du livre Vers l’agroécologie, paroles de paysans paru aux éditions Actes Sud.

Organisée en partenariat avec l’Université Domaine du Possible

Protéger et régénérer la biodiversité dans les paysages est une question cruciale. Sauvages ou cultivées, les plantes nous soignent et nous nourrissent.

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

A l’issue de la rencontre, signature du livre Vers l’agroécologie, paroles de paysans paru aux éditions Actes Sud.

Organisée en partenariat avec l’Université Domaine du Possible

