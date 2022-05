PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS

PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS, 7 juin 2022, . PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS

2022-06-07 18:00:00 – 2022-06-07 20:00:00 “Mauvaises herbes”, plantes des trottoirs et des vieux murs, comment les observer, les connaître et contribuer à des actions de sciences participatives? Avec Jean Burger, naturaliste amateur “Mauvaises herbes”, plantes des trottoirs et des vieux murs, comment les observer, les connaître et contribuer à des actions de sciences participatives? Avec Jean Burger, naturaliste amateur “Mauvaises herbes”, plantes des trottoirs et des vieux murs, comment les observer, les connaître et contribuer à des actions de sciences participatives? Avec Jean Burger, naturaliste amateur dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville