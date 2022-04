Plantes sauvages comestibles

2022-04-30 – 2022-04-30 De nombreuses espèces de plantes et d’essences d’arbres sont comestibles. Apprenez à les reconnaître et goûtez-en quelques unes. Une façon gourmande de découvrir la nature qui nous entoure ! pavillondeloire@coeurdeloire.fr +33 3 86 39 54 54 https://www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/ De nombreuses espèces de plantes et d’essences d’arbres sont comestibles. Apprenez à les reconnaître et goûtez-en quelques unes. Une façon gourmande de découvrir la nature qui nous entoure ! dernière mise à jour : 2022-04-19 par

