Plantes sauvages… comestibles ! Saint-Martin-de-Seignanx, 27 avril 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Plantes sauvages… comestibles ! CPIE 2028 Route Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-04-27 – 2022-04-27 CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR Pourquoi ne pas cueillir ces herbes que l’on dit souvent «mauvaises» et que l’on bannit : bardane, ortie, lampsane, et même pissenlit ? Pourquoi ne pas aller jusqu’à les déguster ?

La cueillette nature est un geste sain à se réapproprier. Stéphane Martineau nous transmettra les bonnes pratiques de cueillettes respectueuses des cycles et milieux de vie. Cette journée sera ponctuée d’une dégustation de nos récoltes.

Rendez-vous à 10h au CPIE.

Sur réservation avant le 26 avril.

Retrouvez l’intégralité des animations du cpie sur le site www.cpie-seignanx.com rubrique AGENDA.

