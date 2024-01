Plantes sauvages comestibles et médicinales Gonneville-sur-Honfleur, jeudi 25 avril 2024.

Plantes sauvages comestibles et médicinales Gonneville-sur-Honfleur Calvados

Identifier, toucher, sentir, cueillir sont au programme. À l’issue de la balade, des plantes aromatiques, médicinales et légumes oubliés, des connaissances pour conserver les plantes et des recettes de cuisine. Pour finir, il y aura boisson et encas …

Groupe de 6 à 10 personnes

Chemin du Château d’Eau

Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25



