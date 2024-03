Plantes sauvages comestibles et médicinales Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Blanquefort, dimanche 10 mars 2024.

Plantes sauvages comestibles et médicinales Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Dimanche 10 mars, 14h30 Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T14:30:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00

Balade au fil des bois, à la découverte des propriétés médicinales et alimentaires des plantes sauvages de nos régions.

Animée par : Monde de Sens

Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mp@mondedesens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 31 04 45 »}]

Parc des Jalles Animation

Bordeaux Métropole – C.Barbier