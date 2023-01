Plantes Pour Tous : Grande Vente de Plantes Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Et si vous commenciez l’année avec des plantes à prix tout doux ? Plantes Pour Tous est de retour à Brest pour sa Grande Vente de Plantes de FOLIE à prix mini.

Pour rappel, toute notre sélection est direct producteur et arrive le matin même du 1er jour de vente.

Nous n’avons pas de réassort durant le week-end.

Premier arrivé, premier servi ! Réserve ton billet en cliquant ici, c’est gratuit ! Paiement CB uniquement. AU PROGRAMME Un max de plantes à prix mini

Un choix unique en ville (+ de 150 variétés de plantes), Monstera, Pilea, Ficus, Calathea*…,

Des plantes direct producteurs pour un max de fraîcheur,

Des grandes plantes et plantes rares à 15€ et +,

Des plantes triées par catégories pour t’aider à faire ton choix (Pour débutants, plantes d’ombre, les increvables…),

Des accessoires à la pelle, pots, cache-pots… pour pimper tes plantes ! INFOS PRATIQUES :

Paiement en carte bancaire uniquement.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pas de réassort de plantes durant le week-end : premier arrivé, premier servi !

Gratuit – Sur réservation Vendredi 20 janvier de 10h à 19h

Samedi 21 janvier de 10h à 19h

Dimanche 22 janvier de 10h à 17h Réservez votre place ici : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-grande-vente-de-plantes-brest-492576949917 contact@ateliersdescapucins.fr +33 2 98 37 36 00 https://www.eventbrite.fr/e/inscription-grande-vente-de-plantes-brest-492576949917 Les Ateliers des Capucins 25 rue de pontaniou Brest

