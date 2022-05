Plantes Pour Tous : Grande Vente de Plantes Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Plantes Pour Tous : Grande Vente de Plantes Brest, 20 mai 2022, Brest. Plantes Pour Tous : Grande Vente de Plantes Les Ateliers des Capucins 25 rue de pontaniou Brest

2022-05-20 – 2022-05-22 Les Ateliers des Capucins 25 rue de pontaniou

Brest Finistère Plantes Pour Tous revient à Brest avec sa Grande Vente de Plantes à prix mini ! À partir de 2€, trouvez la plante qui vous convient parmi plus de 150 variétés (Monstera, Pilea, Ficus, Calathea…). Des plantes d’intérieur et d’extérieur directs producteurs pour un max de fraîcheur. INFOS PRATIQUES

Paiement en carte bancaire uniquement.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pas de réassort de plantes durant le week-end : premier arrivé, premier servi !

Gratuit – Sur réservation Vendredi 20 mai – 12:00-18:00

Samedi 21 mai – 10:00-18:00

