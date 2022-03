Plantes oubliées de nos campagnes Estouy Estouy Catégories d’évènement: Estouy

Estouy Loiret Estouy Saviez-vous que dans le marais les plantes sont à croquer ? En arpentant le sentier du Moulin de la Porte, venez découvrir les plantes comestibles, leurs usages et vertus.

Visite guidée par le Conservatoire des Espaces Naturels.

©OTGP

