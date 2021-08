Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Plantes médicinales et gastronomiques Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d'Armor

Plantes médicinales et gastronomiques Belle-Isle-en-Terre, 24 août 2021, Belle-Isle-en-Terre. Plantes médicinales et gastronomiques 2021-08-24 14:00:00 – 2021-08-24 17:00:00 Rue Crec H Ugen Centre Rivière

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre Les plantes qui ornent nos chemins et nos prairies ont souvent des vertus insoupçonnées. Certaines peuvent se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales et d’autres sont à éviter… Qui sait par exemple que c’est à partir de la reine des prés que l’on a mis au point l’aspirine ?… Sortie animée par Solange Julien, phytologue herboriste certifiée. +33 2 96 43 08 39 Les plantes qui ornent nos chemins et nos prairies ont souvent des vertus insoupçonnées. Certaines peuvent se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales et d’autres sont à éviter… Qui sait par exemple que c’est à partir de la reine des prés que l’on a mis au point l’aspirine ?… Sortie animée par Solange Julien, phytologue herboriste certifiée. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Autres Lieu Belle-Isle-en-Terre Adresse Rue Crec H Ugen Centre Rivière Ville Belle-Isle-en-Terre lieuville 48.54286#-3.39579