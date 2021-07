Hautefort Hautefort Dordogne, Hautefort Plantes médicinales dans le temps et les rues Hautefort Hautefort Catégories d’évènement: Dordogne

Hautefort

Plantes médicinales dans le temps et les rues Hautefort, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Hautefort. Plantes médicinales dans le temps et les rues 2021-07-14 – 2021-07-14

Hautefort Dordogne Découvrir l’usage des plantes dans la médecine au 17e, la médecine à l’époque de L’Hôtel Dieu, et au cours d’une balade dans le village de Hautefort en passant par le petit jardin des simples adossé à L’Hôtel Dieu. Groupe de 15 personnes maximum. RDV à 17h30 à l’agence d’Information de Hautefort. Suivie d’une dégustation de tisane offerte. Réservation obligatoire. Découvrir l’usage des plantes dans la médecine au 17e, la médecine à l’époque de L’Hôtel Dieu, et au cours d’une balade dans le village de Hautefort en passant par le petit jardin des simples adossé à L’Hôtel Dieu. Groupe de 15 personnes maximum. RDV à 17h30 à l’agence d’Information de Hautefort. +33 5 53 50 40 27 Découvrir l’usage des plantes dans la médecine au 17e, la médecine à l’époque de L’Hôtel Dieu, et au cours d’une balade dans le village de Hautefort en passant par le petit jardin des simples adossé à L’Hôtel Dieu. Groupe de 15 personnes maximum. RDV à 17h30 à l’agence d’Information de Hautefort. Suivie d’une dégustation de tisane offerte. Réservation obligatoire. MICHEL DARTENSET dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Hautefort Étiquettes évènement : Autres Lieu Hautefort Adresse Ville Hautefort