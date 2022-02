Plantes médicinales Belin-Béliet, 17 septembre 2022, Belin-Béliet.

Plantes médicinales Salle Panoramique 31 Route du Graoux Belin-Béliet

2022-09-17 13:00:00 – 2022-09-17 17:00:00 Salle Panoramique 31 Route du Graoux

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet

EUR 25 25 Dominique Galland propose des sessions de formation sur les plantes

comestibles et médicinales du Parc et leurs usages.

Rappel des plantes et parties de plantes comestibles

et/ou médicinales du Parc par l’étude d’échantillons secs

• Techniques de base de conservation et de

transformation des plantes : le séchage et les tisanes

• Autres techniques de conservation et d’utilisation

des plantes : macérations, cuisson, distillation,

préparations complexes (crèmes, élixirs…)

Salle Panoramique 31 Route du Graoux Belin-Béliet

