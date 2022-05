Plantes médicinales, 2 juillet 2022, .

Plantes médicinales

2022-07-02

EUR 20 20 Dominique Galland propose des sessions de formation sur les plantes

comestibles et médicinales du Parc et leurs usages.

• Découvrir les espèces végétales médicinales liées aux différents types de milieux du Parc (jardins, prairies, boisements, cours d’eau, landes, etc.)

• Aborder leurs usages alimentaires et médicinaux

• Aborder la réglementation, les techniques et l’éthique

de la cueillette sauvage

