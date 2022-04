PLANTES MÉDICINALES, 13 juin 2022, .

PLANTES MÉDICINALES

2022-06-13 09:00:00 – 2022-06-13

Savoir utiliser les plantes utiles et médicinales cultivées et sauvages. Sortie animée par un eherboriste et phytothérapeute diplômée.

Nombre de places limité sur inscription avant le 8 juin : naturebrevinois@outlook.fr

dernière mise à jour : 2022-04-22 par