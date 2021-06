BOURGEAUVILLE Parking de la Mairie Bourgeauville Plantes etc. … Parking de la Mairie BOURGEAUVILLE Catégorie d’évènement: Bourgeauville

Plantes etc. … Parking de la Mairie, 19 juin 2021-19 juin 2021, BOURGEAUVILLE. Plantes etc. …

Parking de la Mairie, le samedi 19 juin à 16:00

Venez les plantes et leurs vertus avec Thierry Belliard, président de l’Association Jardiniers en Pays d’Auge, ainsi que leurs bienfaits, avec en prime quelques recettes pour les cuisiner. N’oubliez pas vos chaussures de marche. (4km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 5,00€ Tarif enfant 1,50€ pour les 6 – 12 ans Gratuit – de 6 ans

Venez les plantes et leurs vertus avec Thierry Belliard, président de l’Association Jardiniers en Pays d’Auge, ainsi que leurs bienfaits, avec en prime quelques recettes pour les… Parking de la Mairie 14430,BOURGEAUVILLE BOURGEAUVILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T16:00:00 2021-06-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bourgeauville Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking de la Mairie Adresse 14430,BOURGEAUVILLE Ville BOURGEAUVILLE lieuville Parking de la Mairie BOURGEAUVILLE