Plantes etc. …, 19 juin 2021, Bourgeauville.

Thierry Belliard, président de l'Association » Les Jardiniers en Pays d'Auge » vous expliquera les vertus des plantes que nous croiserons sur notre chemin et pourquoi pas quelques recettes aussi ….

