Lepuix Territoire-de-Belfort Lepuix EUR 12 Découvrez les végétaux parfois nommés « plantes de la Saint-Jean », leurs vertus curatives, les légendes et traditions et réalisez au cours de la balade un élixir floral. Bonne dégustation !

Prévoir des chaussures de marche. Port du masque obligatoire. A partir de 12 ans

Inscription uniquement en ligne sur helloasso

Billet non remboursable, non échangeable accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 55 90 90 https://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme/evenements/cc-plantes-et-traditions-vosgiennes-1-plantes-de-la-saint-jean-2

dernière mise à jour : 2021-05-18 par

