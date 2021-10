Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Plantes et sorcellerie Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

**47 femmes et 23 hommes ont été exécutés à Genève sous l’accusation de sorcellerie, la dernière en 1652…** La plupart connaissaient les « bonnes et les mauvaises herbes ». De la mandragore à la soupe blanche, tout un monde à découvrir, magique et souvent tragique. Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Dans le cadre des visites gratuites du mardi. Sur inscription. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

