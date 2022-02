Plantes et petites bêtes au Relais nature Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Plantes et petites bêtes au Relais nature Ferme du Héron, 7 août 2019, Villeneuve-d'Ascq. Plantes et petites bêtes au Relais nature

Ferme du Héron, le mercredi 7 août 2019 à 14:00

Mercredi 7 août à 14h, les animateurs des Espaces naturels métropolitains nous proposent un atelier exploration et expérimentation autour des plantes et des petites bêtes, animé par les Petits débrouillards. Infos : 03 20 63 11 26.

Gratuit

