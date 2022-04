Plantes et Jardins du Trégor Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Plantes et Jardins du Trégor Lannion, 9 avril 2022, Lannion.

2022-04-09 – 2022-04-10

Lannion Côtes d’Armor Venez rencontrer pépiniéristes, décorateurs de jardins et jardiniers-paysagistes à Plantes et Jardins dans le magnifique parc du Château de Kergrist. Bar, restauration et crêperie sur place. Les bénéfices de cette 25ème édition seront versés à l’association “Les enfants de Trestel”. +33 6 70 15 08 47 http://www.e-clubhouse.org/sites/lannion Venez rencontrer pépiniéristes, décorateurs de jardins et jardiniers-paysagistes à Plantes et Jardins dans le magnifique parc du Château de Kergrist. Bar, restauration et crêperie sur place. Les bénéfices de cette 25ème édition seront versés à l’association “Les enfants de Trestel”. Lannion

