Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Jeudi 04 novembre 2021 de 10h à 12h30.

SORTIE NATURE : En pleine nature, nous vous proposons un parcours sensoriel à la rencontre des plantes sauvages à usage gastronomique et médicinal. Infos et réservation: 02 96 87 00 40. +33 2 96 87 00 40 Jeudi 04 novembre 2021 de 10h à 12h30.

Lieu Lanvallay