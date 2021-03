Saint-Antoine-l'Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Atelier de découverte des plantes médicinales par Diane Loury, l’Herbe aux elfes. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

Saint-Antoine-l'Abbaye

Atelier de découverte des plantes médicinales par Diane Loury, l’Herbe aux elfes. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saint-Antoine-l'Abbaye. Atelier de découverte des plantes médicinales par Diane Loury, l’Herbe aux elfes.

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Atelier de découverte des plantes médicinales.

———————————————- ### Avec Diane Loury, l’Herbe aux elfes. Une herboriste évoque les secrets de préparation des remèdes monastiques au temps des grandes épidémies et la vie des hospitaliers de Saint-Antoine, dont la vocation de guérisseurs de l’âme et du corps résonne encore aujourd’hui au cœur de l’abbaye.

Sans réservation. Animation en continu.

Diane Loury, herboriste, évoque les secrets de préparation des remèdes monastiques et la vocation de guérisseurs des âmes et des corps des hospitaliers de Saint-Antoine. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Autres Lieu Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Adresse Le Noviciat, Saint-Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Antoine-l'Abbaye