2022-07-17 14:30:00 – 2022-07-17 17:30:00 Sortie plantes sauvages culinaires / médicinales – avec atelier démonstratif

de cuisine.

Avec l’association AEN (à l’écoute de la nature) sortez découvrir des plantes sauvages culinaires et médicinales du bois Brulet.

Adultes et familles. Inscription obligatoire, nombre de place limité.

Inscriptions et renseignements : o.legrand@beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84 Sortie plantes sauvages culinaires / médicinales – avec atelier démonstratif

Inscriptions et renseignements : o.legrand@beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84 o.legrand@beauvaisis.fr +33 3 44 79 42 84 Sortie plantes sauvages culinaires / médicinales – avec atelier démonstratif

Inscriptions et renseignements : o.legrand@beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84

