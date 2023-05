Visites du jardin et des présentations, en salle, de l’association Plantes et couleurs. Plantes et couleurs Bénévent-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye

Creuse Visites du jardin et des présentations, en salle, de l’association Plantes et couleurs. Plantes et couleurs, 2 juin 2023, Bénévent-l'Abbaye. Visites du jardin et des présentations, en salle, de l’association Plantes et couleurs. 2 – 4 juin Plantes et couleurs Gratuit, participation possible. Le jardin présente 160 plantes médicinales, une centaine de plantes colorantes et plusieurs autres thématiques (entrée libre et permanente et visites commentées régulières). Au local, à 50 mètres (place de l’Église), une salle est consacrée aux usages des plantes et une autre, plus petite, aux abbayes et leurs jardins (visite libre et visites commentées). Les visites commentées au jardin et la présentation au local se font en alternance. Le vendredi est réservé aux scolaires avec plusieurs types de découvertes proposés. Contacter l’association au 06 75 95 29 71. Plantes et couleurs Place de Villers, 23210 Bénévent-l’Abbaye, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 75 95 29 71 http://www.plantesetcouleurs/facebook.com Ce jardin associatif au pied de l’église se présente sur trois petites terrasses, une pour les plantes médicinales suivant le capitulaire de Charlemagne, une deuxième de plantes à couleurs et la troisième avec un mini potager récréatif et ludique. Superficie : 1 000 m2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

