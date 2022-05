Plantes et Compagnie à l’Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Sauliac-sur-Célé

Plantes et Compagnie à l’Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 3 juillet 2022, Sauliac-sur-Célé. Plantes et Compagnie à l’Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé

2022-07-03 – 2022-07-03

Sauliac-sur-Célé Lot 3 EUR Prenez le temps d’admirer la beauté des plantes : balade ethnobotanique, jeux et jouets de plantes, ateliers créatifs… Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise. +33 5 65 31 36 43 musée de cuzals

Sauliac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Sauliac-sur-Célé Autres Lieu Sauliac-sur-Célé Adresse Ville Sauliac-sur-Célé lieuville Sauliac-sur-Célé Departement Lot

Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauliac-sur-cele/

Plantes et Compagnie à l’Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé 2022-07-03 was last modified: by Plantes et Compagnie à l’Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé 3 juillet 2022 Lot Sauliac-sur-Célé

Sauliac-sur-Célé Lot