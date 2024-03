PLANTES EN FÊTE À L’ABBAYE D’AUTREY Autrey, samedi 18 mai 2024.

Samedi

Dans le cadre paisible du jardin arboretum de l’Abbaye d’Autrey et de ses bâtiments de grès rose, profitez d’une exposition-vente de végétaux. Des pépiniéristes collectionneurs de toute la France, de Belgique et d’Allemagne vous proposeront un grand choix d’arbres, arbustes à fleurs, roses anciennes, hydrangeas, fougères, plantes aquatiques, plantes vivaces, pivoines, rhododendrons, azalées, bruyères, acer, hostas, orchidées, conifères… . Ils vous donneront des conseils pour aménager vos jardins et entretenir vos plantes. Des artistes et artisans créateurs d’ornements de jardin vous présenteront leurs nichoirs, mobiliers, brocante, outillage…

Le tout dans une ambiance joyeuse et amicale !

Possibilité de restauration sur place et bien sûr, la bière de l’Abbaye !

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’Abbaye

Parking gratuitTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

2 rue de l’Abbaye

Autrey 88700 Vosges Grand Est

