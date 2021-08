Autrey Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins Autrey, Vosges Plantes en Fête à l’Abbaye Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins Autrey Catégories d’évènement: Autrey

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Exposition-vente de végétaux au milieu des jardins classés remarquables. Exposition-vente de végétaux avec une trentaine de pépiniéristes-producteurs. Les quatre hectares de jardins classés remarquables et l’église abbatiale classée au titre des Monument historique sont ouverts à la visite.

Tarif unique 5€ ; gratuit -12 ans. Entrée libre.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

