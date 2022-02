Plantes en bord de mer Santec Santec Catégories d’évènement: Finistère

Santec

Plantes en bord de mer Santec, 8 mai 2022, Santec. Plantes en bord de mer Santec

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Santec Finistère L’École Bretonne d’Herboristerie vous propose une découverte des plantes de différents biotopes en compagnie d’Annie LE FE.

Détermination des principales familles botaniques et compréhension des usages culinaires ou médicinaux. L’École Bretonne d’Herboristerie vous propose une découverte des plantes de différents biotopes en compagnie d’Annie LE FE.

Détermination des principales familles botaniques et compréhension des usages culinaires ou médicinaux. Santec

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Santec Autres Lieu Santec Adresse Ville Santec lieuville Santec Departement Finistère

Santec Santec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santec/

Plantes en bord de mer Santec 2022-05-08 was last modified: by Plantes en bord de mer Santec Santec 8 mai 2022 finistère Santec

Santec Finistère