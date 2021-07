Plantes de notre potager pas si nuisibles Chef-Boutonne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Chef-Boutonne.

Plantes de notre potager pas si nuisibles 2021-07-07 – 2021-07-07

Chef-Boutonne Deux-Sèvres

PLANTES DE NOTRE POTAGER PAS SI NUISIBLES

Stéphanie Roux, pharmacienne et aromathérapeute vous propose une matinée de découverte sur les vertus des plantes du potager ainsi que sur les « mauvaises herbes », hantises du jardinier alors qu’elles possèdent des vertus médicinales et/ou alimentaires pour vous et votre jardin.

Matinée, découverte d’un potager, reconnaissance des plantes et cueillette et création d’un herbier et prise en note de conseils, recettes…Pique- nique tiré du sac.

Pensez à apporter cahier, crayon, scotch et ciseaux et panier pour la cueillette.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en

vigueur.

Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr

CRÉZIÈRES (DERRIÈRE L’ÉGLISE)

10H

GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne

Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

