Découvrez les plantes comestibles et médicinales de nos campagnes. Le Conservatoire d’espaces naturels vous accueille sur l’ENS de la Sablière de Cercanceaux pour un après-midi à la rencontre de ces plantes oubliées. Tout public. Gratuit. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Plantes comestibles et médicinales Dordives – Espace naturel sensible Sablière de Cercanceaux Dordives Dordives

2022-05-14

