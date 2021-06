Plantes comestibles et médicinales à la tourbière de la Lande Mouton Saint-Clément-Rancoudray, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Clément-Rancoudray.

Plantes comestibles et médicinales à la tourbière de la Lande Mouton 2021-06-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 17:00:00

Saint-Clément-Rancoudray 50140 Saint-Clément-Rancoudray

Ortie, angélique, reine des prés, nombril de vénus, droséra, bouleau… nombreuses sont les plantes des zones humides et des haies dont on peut se nourrir et qui soulagent divers maux.

Rdv précisé lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. Gratuit. Prévoir chaussures de rando. Organisé par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS de la tourbière de la lande Mouton.

