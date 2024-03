Plantes & Bien-Être en Vignes au Château Grand Callamand Château Grand Callamand Pertuis, dimanche 9 juin 2024.

Plantes & Bien-Être en Vignes au Château Grand Callamand Château Grand Callamand Pertuis Vaucluse

L’expérience Plantes & Bien-Être en Vignes revient pour une deuxième édition ! Et se déroulera le dimanche 9 juin 2024 au Château Grand Callamand à Pertuis.

Venez à la rencontre des producteurs, cueilleurs, herboristes, thérapeutes et artisans passionnés par les plantes et le bien-être. Des professionnels du massage, de la médecine chinoise, du shiatsu qui seront là pour vous offrir des conseils personnalisés et des soins adaptés à vos besoins.



Vous découvrirez également des artisans travaillant autour des plantes et du bien-être, tels que des savonnières de Provence, des artisans ciriers et des vanniers. Et pour les petites faims, il y aura des foodtrucks sur place, avec des produits locaux et de saison.



Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez assister à des conférences passionnantes animées par des experts reconnus dans leur domaine. Ainsi que de participer à divers ateliers auprès de spécialistes !



Cet événement sera l’occasion de découvrir des méthodes de bien-être naturelles, de profiter des bienfaits des plantes et des produits locaux, et de venir à la rencontre de professionnels passionnés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Château Grand Callamand 239 Route de la Loubière

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur coralieimhoff84@gmail.com

