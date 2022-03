Plantes alpines: comment survivre en montagne? Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Lors de cette visite ludique et sportive, vous découvrirez le mur de grimpe du Jardin botanique! **Ce munir de chaussons de grimpe.** Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Partez à la découverte des extraordinaires adaptations des plantes alpines aux conditions hostiles de la montagne. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T12:30:00 2022-06-28T13:30:00

