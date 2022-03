PLANTES ADDICT Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

PLANTES ADDICT Béziers, 2 avril 2022, Béziers.

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 18:00:00

Béziers Hérault Béziers Venez faire le plein de plantes vertes à prix raisonnable! Monstera, succulents, aloé vera, ficus, cactus, plus de 100 variétés de plantes d’intérieures seront disponibles. Entrée libre Venez faire le plein de plantes vertes à prix raisonnable! Monstera, succulents, aloé vera, ficus, cactus, plus de 100 variétés de plantes d’intérieures seront disponibles. Entrée libre https://www.plantesaddict.fr/ Venez faire le plein de plantes vertes à prix raisonnable! Monstera, succulents, aloé vera, ficus, cactus, plus de 100 variétés de plantes d’intérieures seront disponibles. Entrée libre plantes addict

