2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 16:30:00

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains EUR Le vin de fleur de figuier, la liqueur de fleurs de lavande, la polenta aux feuilles de tilleul, la confiture de prunelles, l’infusion de gratte-cul… Partons à la découverte des plantes comestibles de notre campagne provençale. montbrun@baronnies-tourisme.com +33 4 75 28 82 49 http://baronnies-tourisme.com/ Montbrun-les-Bains

