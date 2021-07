Planters les mots aux coeurs Balazé, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Balazé.

Terez Bardaine vous emmène dans un voyage poétique à la lueur des torches.

Elle est originaire du Pays Gallo et plus particulièrement des pays de Vitré et de Fougères. C’est pour cette raison qu’elle a eu envie de présenter son spectacle dans quelques-uns de ses beaux lieux.

Elle écrit des livres dont « Marin » qui a été remarqué à sa sortie, des nouvelles mais également des poèmes. Ils sont écrits dans une langue simple directe avec les mots justes mais familiers dans le sillage d’Yvon Le Men qui a reçu en 2019 le prix Goncourt de la Poésie. Il sera d’ailleurs présent à cette soirée.

Spectacle le jeudi 22 juillet à 21h.

Entrée avec libre participation.

En cas de pluie, une solution de repli a été envisagée.

