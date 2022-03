Planter un horizon insoupçonné – Cheminement artistico-bucolique. Le jardin des grand’mères cèdres Saint-Léon Catégories d’évènement: Allier

Saint-Léon

Planter un horizon insoupçonné – Cheminement artistico-bucolique. Le jardin des grand’mères cèdres, 4 juin 2022, Saint-Léon. Planter un horizon insoupçonné – Cheminement artistico-bucolique.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des grand’mères cèdres

Inviter des œuvres qui ouvrent le jardin sur d’autres horizons, horizon insoupçonné sans doute : mental, imaginaire, réaliste ; peut être sans ligne, sans mont bleuté, sans ciel… Horizons plantés, suspendus, accrochés, posés ; dessinés, peints, sculptés, agencés, photographiés… En somme un tour d’horizon artistique.

Entrée 5 euros, gratuit pour enfants moins de 16 ans, étudiant, chômeurs…

Visite d’un jardin parsemé d’oeuvres d’art visuel. Le jardin des grand’mères cèdres 03220 Saint-Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Léon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Léon Autres Lieu Le jardin des grand'mères cèdres Adresse 03220 Saint-Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Léon lieuville Le jardin des grand'mères cèdres Saint-Léon Departement Allier

Le jardin des grand'mères cèdres Saint-Léon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon/

Planter un horizon insoupçonné – Cheminement artistico-bucolique. Le jardin des grand’mères cèdres 2022-06-04 was last modified: by Planter un horizon insoupçonné – Cheminement artistico-bucolique. Le jardin des grand’mères cèdres Le jardin des grand'mères cèdres 4 juin 2022 Le jardin des grand'mères cèdres Saint-Léon Saint-Léon

Saint-Léon Allier