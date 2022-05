Planter sans se planter ! Les jardungles Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Planter sans se planter !

Les jardungles, le vendredi 3 juin 2022

Les jardungles, le vendredi 3 juin à 13:30

En lien avec les services techniques municipaux, les enfants des écoles iront dans différents jardins pour y réaliser des plantations et reconnaître les végétaux à l’aide de l’application “plantnet” En lien avec les services techniques municipaux, les enfants des écoles iront dans différents jardins pour y réaliser des plantations et reconnaître les végétaux à l’aide de l’application “plantnet” Les jardungles 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long Aisne

