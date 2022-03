Planter en suivant les rythmes de la nature Maison de l’environnement Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Planter en suivant les rythmes de la nature Maison de l’environnement, 15 mai 2022, Angers. Planter en suivant les rythmes de la nature

Maison de l’environnement, le dimanche 15 mai à 10:00

Avis aux jardiniers amateurs ! C’est le bon moment pour semer et planter. Venez profiter des conseils de notre spécialiste, permaculteur inspiré par le maraîchage sol vivant. Guillaume de Choux pommes et cie, les pieds bien ancrés au sol et la tête dans la lune, vous fait découvrir les méthodes pour faire vibrer votre potager aux rythmes de la nature : plantation, semis, associations de cultures, calendrier lunaire…

3€/pers.- 1.5€/enfant jusqu’à 12 ans

Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison de l’environnement Parc de loisir, Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T12:00:00

