Plantec Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022 22:15, Rennes.

Le groupe Plantec au son de la bombarde, guitare et musique électro a su imposer sa vision moderne du fest-noz. Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions aériennes et envoûtantes, le groupe a créé un style unique mélangeant textures acoustiques, électriques et électroniques.

Les Champs Libres regroupent le musée de Bretagne, la bibliothèque de Rennes métropole et l’Espace des sciences.

El grupo Plantec al sonido de la bombardera, guitarra y música electro ha sabido imponer su visión moderna del fest-noz. Fusionando los potentes ritmos de la danza con composiciones aéreas y fascinantes, el grupo ha creado un estilo único que mezcla texturas acústicas, eléctricas y electrónicas. En asociación con Skeudenn Bro Roazhon.

Gratis Sábado 14 mayo, 22:15

10 cours des alliés 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne