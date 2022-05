Plante tes semis ! La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Plante tes semis ! La Maison Montreau 31, 4 mai 2022, Montreuil. Plante tes semis !

La Maison Montreau 31, le mercredi 4 mai à 15:00

Le mercredi 4 mai, de 15h à 17h, profitez d’un atelier jardinage avec l’association L.E.S.F.L.E.U.R.S pour planter vos semis :) Participation libre, ouvert à tout âge, sur inscription

Participation libre

atelier jardinage “Plante tes semis” avec l’association L.E.S.F.L.E.U.R.S. à la Maison Montreau La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Maison Montreau 31 Adresse 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Ville Montreuil lieuville La Maison Montreau 31 Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

La Maison Montreau 31 Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Plante tes semis ! La Maison Montreau 31 2022-05-04 was last modified: by Plante tes semis ! La Maison Montreau 31 La Maison Montreau 31 4 mai 2022 La Maison Montreau 31 Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis