Plantations sur le territoire CORRIBIOR (Corridors pour la biodiversité) Verfeil et Gragnague

Verfeil

Plantations sur le territoire CORRIBIOR (Corridors pour la biodiversité) Verfeil et Gragnague, 16 février 2022, Verfeil. Plantations sur le territoire CORRIBIOR (Corridors pour la biodiversité)

du mercredi 16 février au dimanche 20 février à Verfeil et Gragnague

Dans le cadre du projet CORRIBIOR (corridors pour la biodiversité), deux chantiers de plantation prochainement sur le territoire CORRIBIOR sont annoncés: – **Mercredi 16 Février de 9h à 12h sur la commune de VERFEIL :** chantier animé par William Farago, chargé d’études environnement à l’Association Arbres et Paysages d’Autan. Pour des raisons d’organisation : **inscription obligatoire avant le 14/02.** Chantier de plantation de haies champêtres chez un propriétaire privé en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs et l’association locale de chasse. – **Dimanche 20 Février de 9h30 à 12h sur la commune de GRAGNAGUE :** chantier animé par Marie-Loréa Tapie-Petit, chargée de mission en agroforesteries à l’Association Arbres et Paysages d’Autan. Pour des raisons d’organisation : **inscription obligatoire avant le18/02.** Chantier de plantation d’une parcelle en agroforesteries chez une agricultrice. Plantation dans le cadre du « Plan de Relance » en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental Haute-Garonne. Ces chantiers participatifs sont ouverts à tous sur inscription.

Organisé par Arbres et Paysages d'Autan

