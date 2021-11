Bordeaux Réserve Ecologique des Barails Bordeaux, Gironde Plantations participatives à la Réserve écologique des Barails Réserve Ecologique des Barails Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Une activité idéale pour les familles accompagnées d’enfants à partir de 6 ans. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées ! Tout public à partir de 6 ans Gratuit sur inscription avant le 3 décembre _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Soyez parmi les 50 personnes, le matin ou l’après-midi qui viendront planter à la Réserve écologique des Barails, le plus grand espace vert de la ville de Bordeaux. Réserve Ecologique des Barails cours Jules Ladoumègue à Bordeaux Bordeaux Le Lac Gironde

