Deux micro-forêt vont voir le jour sur le quartier du Faubourg de Béthune. * Le 5 mars de 9h à 12h près de la Ligue Protectrice des Animaux (LPA) au chemin de Bargues * Le 9 mars de 12h à 16H, au chemin du Bazinghien près de la rue du Mal Assis. Vous voulez participer à cette belle action, venez nombreux ! Sans inscription rendez-vous directement sur place.

