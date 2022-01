Plantations citoyennes Buros Buros Catégories d’évènement: Buros

Pyrénées-Atlantiques

Plantations citoyennes Buros, 19 février 2022, Buros. Plantations citoyennes Maison de l’eau 2963 bis route de Morlaàs Buros

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 16:30:00 Maison de l’eau 2963 bis route de Morlaàs

Buros Pyrénées-Atlantiques Buros EUR 0 10h : accueil des participants : présentation de la méthode de plantation et du programme de la journée

10h30 – 12h et 14h – 16h30 : plantation citoyenne

14h30 – 16h30 : Visite du parcours pédagogique (sur inscription)

Possibilité de pique-niquer sur place

Maison de l’eau 2963 bis route de Morlaàs Buros

Catégories d'évènement: Buros, Pyrénées-Atlantiques

