Plantations à Romilly-du-Perche Romilly, 4 décembre 2021

Plantations à Romilly-du-Perche Romilly

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04

Romilly Loir-et-Cher Romilly

Plantations à Romilly-du-Perche . Aujourd’hui nous partons chez Jean-Christophe et Sylvie éleveurs de chèvres en bio

et qui pratiquent un pâturage tournant au printemps et l’été. Ils produisent en grande partie leur fourrage et céréales.

Leur projet de plantation de haie vise à améliorer le confort estival des chèvres et à tester/développer le fourrage de ligneux en pâturage direct ou via la création de trognes. Le développement de la biodiversité et la production de bois bûches sont aussi des éléments moteurs du projet. 1 350 arbres. Chaque chantier participatif est suivi d’un repas offert par le porteur de projet. Inscriptions par téléphone ou e.monclus@maisonbotanique.com.

Le chantier collectif a été crée pour apporter un soutien technique, une logistique, un savoir faire de terrain ainsi qu’une main d’oeuvre bénévole pour faciliter et permettre le développement d’un maximum de projets de plantation de haies ou autres systèmes agro-forestiers.

+33 2 54 80 92 01

Maison Botanique

Romilly

