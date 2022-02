Plantation participative de haie bocagère Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Clair-de-la-Tour Catégories d’évènement: Isère

Saint-Clair-de-la-Tour Isère Saint-Clair-de-la-Tour Le collectif “Si on plant’haies” propose la plantation participative d’une haire bocagère le mercredi 23 février 2022 À L’ÉLEVAGE D’ARCANDY, 550 RTE DU PLATEAU, 38110 ST CLAIR DE LA TOUR. vdd.transition@laposte.net Elevage d’Arcandy 550 route du plateau Saint-Clair-de-la-Tour

