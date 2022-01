Plantation participative d’arbres d’alignement Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Plantation participative d’arbres d’alignement Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe, 5 février 2022, Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe. Plantation participative d’arbres d’alignement Le Bos Lagarde Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe

2022-02-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-05 12:00:00 12:00:00

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne Le Bos Lagarde Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Yrieix-sous-Aixe Rendez-vous au lieu-dit « Le Bos Lagarde » samedi 5 février de 10h à 12h.

Ouvert à tous.

Gratuit.

Le chantier sera organisé selon les mesures sanitaires en vigueur, sous réserve d’une météo favorable.

Renseignements auprès de Prom’Haies: 05 49 07 64 02 ou auprès de la mairie de: 05 55 03 81 86. Plantation participative d’arbres d’alignement proposée par la municipalité de Saint-Yrieix-sous-Aixe et Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine.

Venez partager vos connaissances, apprendre, échanger et passer un moment convivial en présence d’un technicien agroforestier de Prom’Haies. Nombreuses informations sur les soins à prodiguer aux arbres, leur taille, etc

Merci de vous munir d’outils de plantation: pelles-bèches, fourches-bèches, pelle de jardinage… et de prévoir un équipement adapté: bottes, gants, imperméable…

Avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, appel à projet « Nature et Transition ». Rendez-vous au lieu-dit « Le Bos Lagarde » samedi 5 février de 10h à 12h.

Ouvert à tous.

Gratuit.

Le chantier sera organisé selon les mesures sanitaires en vigueur, sous réserve d’une météo favorable.

Renseignements auprès de Prom’Haies: 05 49 07 64 02 ou auprès de la mairie de: 05 55 03 81 86. Le Bos Lagarde Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT d’Aixe-sur-Vienne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-sous-Aixe Autres Lieu Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Adresse Le Bos Lagarde Ville Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe lieuville Le Bos Lagarde Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe